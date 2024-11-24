Kathimerini gazetesi, “Kıbrıs’ın NATO’ya Katılımı Planı” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, siyasi koşulların elverdiği zaman Güney Kıbrıs’ın gelecekte olası NATO’ya katılması konusundaki planı gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, bu planın, Washington tarafından zaten kabul edilmiş, birbirine bağlı birçok aşamadan oluşan, iyi düşünülmüş, uzun vadeli vizyoner bir plan olduğundan bahsetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu planı duyduğu zaman “win win” nitelendirmesinde bulunduğunu yazan gazete, Sullivan’ın “böyle bir gelişmeyi yaratacak perspektiflerin büyük olduğundan” da bahsettiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuyu daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılmadan önce Victoria Nuland’a ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye de ilettiğini anımsatan gazete, bu planının ilk hedefinin, Kuzey Atlantik İttifakına katılmanın başlangıcı sayılan önemli bir organizasyona katılımıyla Güney Kıbrıs’ın NATO ile ilişkisinin kurumsallaşması olduğunu yazdı.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için, öncesinde Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler ve Avrupa-Türk ilişkilerinde ilerlemenin temel başlangıç ​​noktası olacağı bir dizi olaylar zincirinin yaşanmış olması gerektiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, uygun siyasi koşulların şekillenmesiyle bunlara paralel olarak, ABD’den üç stratejik hedefi gerçekleştirmesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre, bu stratejik hedefin ilki, ABD’den savunma donanımı temini; ikincisi Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) üyelerinin ABD’de eğitilmesi olanağının sağlanması; üçüncüsü ise ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın NATO prototipinde, savunma ve askeri olanakların, tesislerin ve araçların aşamalı olarak modernizasyonuna katkı sağlamasıyla ilgili.

Rum Yönetimi’nin, gelecekte olası NATO’ya katılımı konusunda bu uzun süreçte karşılaşabileceği tepkileri, engelleri ve zorlukları bildiğini de yazan gazete, ayrıca geçtiğimiz ekim ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden heyette yer alan bir senatörün, ABD’nin yeni dışişleri bakanı olacak Mark Rubio’nun bölgedeki dostları, düşmanları ve rakipleri çok iyi bildiğinden ayrıca yeni ABD hükümetinin İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçgeniyle sıkı iş birliğinde bulunma niyetinde olduğundan söze ettiğini de belirtti.

-ABD ve Fransa ile ilişkilerin derinleştirilmesi hedefi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “ABD’den Yılbaşı Hediyesi Fransa’dan Hamleler” başlıklı manşetten verdiği yorumsal haberinde Güney Kıbrıs’ın ABD ve Fransa ile olan ilişkilere stratejik derinlik kazandırmak istediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ABD ve Fransa ile ilişkilerini kurumsallaştırmayı hedeflediğini yazan gazete, yetkili bir kaynağa dayanarak çabanın; Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün pekiştirilmesi ve geçici olmaması hedefiyle mevcut konjonktürün değerlendirilmesi yönünde olduğunu belirtti.

Gazete İngiltere’nin de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 14 Ekim’de İngiltere Başbakanı ile görüşmesinin başlangıç noktası olmasıyla, bu temaslara devamlılık kazandırmak istediğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin, İngiltere ile iş birliğinin geliştirilmesi için görüşmelere hazır olduğunu yazan gazete, İngiltere’nin de, arka planda üslerin bulunmasıyla, güvenlik konularına ilgi gösterdiğini belirtti.

ABD ile ilişkiler ele alınırken ABD Savunma Bakanlığı Yardımcısı Celeste Wallender.’in geçtiğimiz Eylül ayında Sabunma Bakanı Vasilis Palmas ile imzaladığı anlaşmayı anımsatan gazete, bu görüşmenin sonrasında ise Hristodulidis-Biden görüşmesinin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Fransa ile Güney Kıbrıs’ın ilişkilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik bir çerçeveyi ele aldığını yazan gazete, amacın iki ülkenin iş birliklerini kurumsal bir çerçeveye yerleştirmesi olduğunu da belirtti.

Habere göre, iki ülke görüşmelerinin gündeminde, bölgedeki gelişmeler ışığında koordinasyona dikkat çeken jeopolitik alan; ekonomi ve alış veriş; eğitim ve kültür alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesi bulunuyor.

-Takis Hacıdimitriu

Eski politikacı ve ayını zamanda iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi eski eş başkanı Takis Hacıdimitriu Haravgi gazetesine verdiği söyleşide, Rum Yönetimi’nin, ABD ile yaptığı anlaşmalar konusunda “karanlıkta olduklarını” belirtti.

Habere göre Hacıdimitriu, Rum Yönetimi’nin ABD ile yaptığı anlaşmalar konusunda bilgiye sahip olmamakla birlikte Güney Kıbrıs’ın bu anlaşmalardan dolayı sağladıkları hakkında da kendilerine bir şey söylenmediğini ifade etti.