Sendika, grevle başlayacak süreci, "Havacılık hizmetlerinde ulaşılması gereken minimum gerekliliklere ulaşıncaya ve bu standartların yakalanması konusundaki sorumluların ihtilaflı pozisyonu kalkıncaya, hayat pahalılığı hesaplamasında, tüm çalışan kesimi fakirleştirecek yasa tasarısı geri çekilinceye, özellikle düşük gelirli çalışanı yüksek vergi dilimlerine sokan vergi sistemi düzelinceye, kişisel muhafiyetler ve vergi matrahları yüksek enflasyon oranında güncelleninceye kadar" devam ettireceğini bildirdi.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, yazılı açıklamasında, hükümetin Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketine sağladığı imtiyazları eleştirerek yeni yasalarla çalışanların ekmeğine göz diktiğini savundu ve bunların tahammül sınırlarını taşırdığını belirtti.

"Defalarca uyardık, tekrar uyarıyoruz. Hâlâ daha aynı noktadayız. Havacılık hizmeti verilirken gerekli olan minimum standartlar dökümanlarda yazılıdır ve bunlara harfiyen uyulması gerekmektedir. Havacılıkta verilen her hizmet, kesintisiz ve yedekli olması gerekmektedir. Bu temel ilkeler hiçbir mazaret ile ihlal/ihmal edilemez ve ihlal edildiği her durum havacılık güvenliği açısından tehlikelidir." diyen Kapısız, sürdürülebilir ve standartlara uygun bir havacılık hizmetini verebilmek adına yapılması gereken harcamalar/maliyetler, sözleşmeler gereği işletici şirkete devredilmesine rağmen, UBP-DP-YDP hükümeti döneminde ek sözleşmelerle ithilaflı kabul edildiğini ve bir yandan havacılık hizmetleri yatırımsız kalırken diğer yandan da işletici firmanın T&T cebinin doldurulduğunu öne sürdü.

Kapısız, maliye bütçesinde sıkıntılar olduğunu açıklayan Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın hayat pahalılığının hesaplanmasında yapılacak değişikliklerle birtakım tasarruf tedbirlerini alacaklarını açıkladığına işaret ederek, insan hayatının ön planda olduğu havacılık hizmetinden ise işletmeci firma harcama yapmasın diye taviz verilebildiğini savundu.

HTSK Başkanı Cem Kapısız, 9 Aralık 08.30-19.00 arasında Ercan Hava Trafik Kontrol Şubesi, Kule Kontrol biriminde yapılacak grevle başlayacak olan eylemlilik süreçlerinin, şu koşullar gerçekleşene kadar süreceğini duyurdu:

"1- Havacılık hizmetlerinde ulaşılması gereken minimum gerekliliklere ulaşıncaya kadar ve bu standartların yakalanması konusundaki sorumluların ihtilaflı pozisyonu kalkıncaya kadar,

2- Hayat pahalılığı hesaplamasında, tüm çalışan kesimi fakirleştirecek olan yasa tasarısı geri çekilinceye kadar,

3- Özellikle düşük gelirli çalışanı yüksek vergi dilimlerine sokan vergi sistemi düzelinceye, kişisel muhafiyetler ve vergi matrahları yüksek enflasyon oranında güncelleninceye kadar."