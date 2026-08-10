Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”, “Karaağaç’ta 2755 Koçanı V7H XIII.29 Köy Parsel 88 Yeni 152/27 Tapu Referanslı 673 Metrekare Mazbut Emlakten 14 Ayak Geçit Hakkı Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Daha sonra “Karaağaç’ta 2755 Koçanı V7H XIII.29 Köy Parsel 88 Yeni 152/27 Tapu Referanslı 673 Metrekare Mazbut Emlakten 14 Ayak Geçit Hakkı Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı görüşen Komite, ikinci görüşmesini tamamladı. Tasarının ivediliği bulunmadığından üçüncü okumasının bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri katılarak konuya ilişkin görüşlerini sundu.

Komite son olarak “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak genel görüşmesine başladı. Tasarıyla ilgili çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Avcılık Federasyonu ve KKTC Atıcılık Federasyonu yetkilileri davetli olarak katılarak görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.