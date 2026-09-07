Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite ilk olarak gündeminde bulunan “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı’nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu karar tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Yüksek Seçim Kurulu ve Başsavcılığk'tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve ikinci görüşmesine başladı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Avcılık Federasyonu, Atıcılık Federasyonu, Atıcılık İhtisas Birliği ve Patlayıcı Maddeler Müfettişliği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers da yer aldı.