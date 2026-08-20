Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nı ele alarak, oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel görüşmesine devam etti. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak, “Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel görüşmesine başladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat ve Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Avcılık Federasyonu, KKTC Atıcılık Federasyonu ve Atıcılık İhtisas Birliği’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.