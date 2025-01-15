Meclis Mavi Salonda 17.15’te başlayan toplantıda konuk heyete Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlık ederken, Meclis Hukuk Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Güvenlik Komitesine Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlık yaptı.

Toplantı öncesi konuşan Öztürk, Ortadoğu’nun bugün adeta bir ateş topu haline geldiğini belirterek, dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışan küresel güçlerin, kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman basit bir kınama dışında sessizliğe büründüklerini söyledi.

İngiliz ve Fransızların üsleri vasıtasıyla Güney Kıbrıs’ı bir uçak gemisi gibi kullanıp İsrail’e destek sağladıklarına dikkat çeken Öztürk, Kıbrıs’ın bir uçak gemisine dönüşmesini ve Kıbrıslı Türklerin bir sabah uyandıklarında kendilerini savaşın ortasında bulmasını istemediklerini vurguladı.

Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini, fakat bugün heyetin KKTC’de olmasının aynı zamanda mevcut ilişkilerin devamının dünyaya duyurulması adına da önemli olduğunu ifade etti.

TİPİOĞLU

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu da Adada adil ve kalıcı bir barışın iki devletli çözümden geçtiğini söyleyerek, artık dünyanın Kıbrıslı Türklerle doğrudan ilişki kurması zamanının geldiğini belirtti.

Tipioğlu konuşmasında 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de atıfta bulundu ve KKTC’nin eşit ve egemen statüsünün tanınması aynı zamanda Güney Kıbrıs’la KKTC arasında ilişki ve işbirliğine dayalı ortaklığın geliştirilmesine önem verilmesi gerektiğini aktardı.

Dünya devletlerinin Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs’ta bir azınlık durumuna düşürme politikalarını sürdürdüğüne de işaret eden Tipioğlu, Türkiye’nin her hal ve şartta KKTC’nin yanında olduğunu ve KKTC ile aynı yolu yürümeye devam edeceğini sözlerine ekledi.