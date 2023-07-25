Komite, toplantıda ilk olarak gündemindeki, “Vakıflar İdaresine ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 Alanındaki Emlaka Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yapılması için 49 Yıllığına NEU Ltd.’ye kiralanmasına ilişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti.

Meclisten yapılan açıklamada, Komitenin anılan Karar Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite daha sonra gündeminde bulunan “Çocuk Adalet Yasa Önerisini" ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komite toplantısına davetli olarak öneri sahiplerinden UBP Milletvekili Hasan Küçük, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, gündeminde bulunduğu üzere “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisini" de ele aldı ve oybirliği ile onayladı. Komite bahse konu Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantıda gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak öneri sahiplerinden CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yanı sıra Nüfus Kayıt Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite son olarak gündeminde yer alan “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği” Yasa Önerisini görüştü ve madde madde oylamaya devam etti. Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak öneri sahiplerinden UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşleri sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.