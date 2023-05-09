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Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan Üstel, yarın saat 11.00’de Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de koalisyon hükümetinin bir yıllık icraatlarını duyuracağı basın toplantısı düzenleyecek.

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