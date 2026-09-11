Yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılabilmesinin engeli olarak gösterilen karma oyu kaldıran yasa meclisten geçerken, karma oyun zararı veya faydalarını konuşmak da geride kaldı.

Şimdi önemli olan soru karma oy kullanan seçmenin eğlimi ne olacak?

Karma oy kullandığını söyleyenlerle yaptığım görüşmeler ve kendi düşüncelerimi yoğurarak bu soruya yanıt arıyorum.

Karma oyu kaldıran tasarıyı gündem getirip meclisten geçiren UBP, DP ve YDP, iki seçimin aynı tarihte yapılabilmesini tekink olarak kolaylaştırmanın yolu olarak bunu bulurken, iki seçimin ayrı tarihlerde yapılmasından uğrayacakları zararı karma oy kullananların muhalefete kaymasını bile göze almışlardır.

İnsanlar genelde hangi partiye oy vereceklerini söylemek istemez (partizanlar dışında). O nedenle Karma oy kalktığına göre hangi partiye oy vereceksin sorusu yerine hangi partiye oy vermeyeceksin şeklinde 20 kişiye sordum. Cevap netti. UBP’ye vermeyeceğim. Sadece bu yanıttan bile UBP’nin karma oyun kaldırılmasıyla rakipleri önünde bir adım geri düştüğü net olarak görülebiliyor. Ardından, kime oy verme olasılığın olduğu sorusuna çoğunluktan “muhalefete” yanıtı gelirken az bir bölümü sandığa gitmeyeceğini net olarak söylüyor.

karma oy kullanan seçmenlerle dar kapsamlı yapılan doğrudan görüşmeden çıkan sonuca göre karma oyun kaldırılmasından en karlı CTP çıkacak. En zararlı da UBP. Çünkü karma oy kullanan bir kişinin ülkeyi 5 yıldır yöneten partiye oy verme olasılığı normalde de düşükken, seçmen “benim oy verme irademi elimden aldılar” yaklaşımındaysa eli UBP’ye mühüre gider mi siz düşünün...

Murat edilenin ne olduğunu biliyoruz. Ya olası sonuçları da göze alarak bu adımı atmışlar, ya da öngörüsüzlükten rakiplerine oy topluyorlar... Çünkü dünden sonra CTP bir adım öne geçti, hem de rakipleri sayesinde...