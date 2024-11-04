“Şu anda hukuka uygun bir şekilde seçilmiş ve görevde olan tek kişi Fazilet Özdenefe’dir” diyen Erhürman, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis çalışanlarına talimat verdiğini belirtti ve Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı için yok hükmünde olduğunu bu yüzden verdiği talimatın da yok hükmünde sayıldığını vurguladı. “Meclis çalışanlarına hukuka aykırı iş yaptırıyorlar” diyen Erhürman, CTP olarak Meclis’e sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. ,

“Fiilen orada oturan bir kişinin Meclis Başkanlığını tanımamız söz konusu değildir” diyen Erhürman, 50 milletvekilinden herhangi birinin de bu durumu tanımak gibi bir hakkının bulunmadığına işaret etti.

Tufan Erhürman, “Bu sadece CTP meselesi de değil. Bu kişilerin de bu milletvekillerinin de bizim gösterdiğimiz tepkiyi göstermesi gerekiyor. Sayın Ziya Öztürkler Meclis Başkanı değildir” dedi.

Bir emir üzerinden meclis çalışanlarının da baskı altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Erhürman, “Açıkça kanunsuz bir emir söz konusudur” diye konuştu. “Olması gereken nettir, meclisin hukuku açıktır” diyen Erhürman, UBP’nin Meclis Başkan adayı göstermesi gerektiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Meclis’in hukuka uygun bir başkana sahip olması sağlanmalıdır. Hukuka aykırı olarak seçilmiş biri, fiilen o koltuğa oturamaz. Ne yapmamız gerektiği bellidir. Meclis oturumu yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir. Bu bir eylem değil, Meclis hukukunun uygulanmasıdır” dedi.