Cumhurbaşkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası siyasi parti genel başkanları basına açıklama yaptı.

Görüşme sonrası hükümet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve iki devletli çözüm siyasetine tam destek belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ortaya koyacağını ve yeni siyasete tam destek belirttiklerini ifade etti.

Türkiye’nin desteklediği Kıbrıs konusundaki politikanın ileriye götürülmesi için desteklerinin tam olduğunu ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklılığı ve egemenliğinin kabulüyle masaya oturmak gerektiğini savunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve heyetine destek bildiren Üstel, Tatar’ın dönüşünün ardından tekrar değerlendirme yapılacağını belirtti.

Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, cumhurbaşkanı ve heyetine tam destek belirttiklerini söyledi.

"Crans Montana’da masanın devrildiğini, devirenlerden birinin de güneyde cumhurbaşkanı olduğunu" ifade eden Arıklı, “Sürece kalınan yerden devam edilmesini istiyorlar ama bu bize göre mümkün değil” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının yeni bir Kıbrıs politikası olduğunu ve bunun sonuna kadar götürülmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Cumhurbaşkanından da bunu talep ettiklerini, egemen eşitliğin önemli olduğunu belirtti.

Ataoğlu

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, geçmişte yaşananların yeniden yaşanmaması, geriye dönülmemesi ve Kıbrıs Türk halkının daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiği kaydetti.

Hükümetin Cumhurbaşkanı Tatar’ın arkasında olduğunu ifade eden Ataoğlu’na, Arıklı da “Hükümetimiz Tatar’ın arkasında dimdik duruyor, yeni politikamızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yaptığı açıklamada, görüşmede New York ziyaretiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve federal çözüm görüşlerini ilettiklerini belirtti.

Sonuç odaklı, iki toplumlu iki bölgeli federasyon tezinin en geçerli tez olduğunu belirten Erhürman, "bunun dışındaki siyasetin, masanın devrilmesinin müsebbibi olan Rum lideri, hiç hak etmediği bir şekilde çözüm yanlısı olarak gösterdiğini" kaydetti.

Soru üzerine Pile’de yaşananlara da değinen Erhürman, halkın ihtiyaç ve taleplerinin meşru olduğunu ama bu hak yerine getirilmek istenirken hatalar yapıldığını ve Kıbrıs Türk tarafını kınama sürecine dönüştüğünü ifade etti.