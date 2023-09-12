Kuzey Kıbrıs’ın birçok ünlü sanatçısının sahne aldığı gece, Girne - Uptown Büyük Anadolu Otel'de gerçekleşti.

Geceye, Hüseyin Kanatlı’nın kızları Pembe Kanatlı, Özen Solakay, ailesi sevenleri, siyaset, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

- Özkurt: “Hastanedeyken bile yayıncılığı düşündü”

Gecede konuşan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın duayen sesi Hüseyin Kanatlı’nın, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğuna çok büyük hizmetleri olan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile özdeşleşen çok değerli bir isim olduğunu vurgulayarak, Kanatlı’nın son günlerinde, hastanedeyken bile yayıncılığı düşündüğünü belirtti.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde, Kanatlı’ya ayrılmış özel bir köşe oluşturulduğunu dile getiren Özkurt, Kanatlı’nın anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti.

-Tatar: “Büyük bir mücadelenin neferiydi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına, kültürüne ve sanatına çok önemli kaktılar yapan Kanatlı’nın, Kıbrıs’ın en acı ve sevinçli dönemlerini yaşadığını anımsatarak, Kanatlı’nın programlarıyla Kıbrıs Türk halkının kültürüne ve sanatına son günlerine kadar çok önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Tatar, Kanatlı’nın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndaki yayınlarıyla, çok başarılı işlere imza attığını , içindeki ülke ve insan sevgisiyle, sömürge döneminden KKTC dönemine, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu dile getirdi, Kanatlı’nın büyük bir mücadelenin neferi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere Kanatlı gibi çalışkan, üretken ve mücadeleci insanlar sayesinde geldiğini belirten Tatar, bundan sonra da, böyle insanlarla Kıbrıslı Türklerin diniyle, diliyle, kültürüyle ve adetleriyle ayrı bir halk, ayrı bir devlet olduğu konusundaki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyanın bize uyguladığı izolasyon ve ambargolara, sesimizi kısmak için yapılanlara karşı direncimiz bizim esas gücümüzdür Hüseyin Kanatlı gibi değerli insanların yetişmesi ve gençlerin bu mücadeleyi sürdürmesi en önemli temennimizdir” diyerek, sanatın evrensel ve barışçı diliyle, Kıbrıs Türk halkının dili, dini, kültürü sanatı, edebiyatı, folkloruyla ayrı bir halk olduğunu dünyaya duyurmak için emek veren tüm sanatçılara teşekkür etti.

-Töre: “Vatan ve insan sevgisiyle doluydu”

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, BRTK ile özdeşleşmiş bir isim olan Kanatlı’nın, İngiliz Sömürge döneminden KKTC’ye kadar uzanan dönemde, birçok acıyı birçok sevinci yaşayarak, kullandığı etkili Türkçe ile Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu dile getirdi.

Töre, Kanatlı’nın vatan ve insan sevgisiyle dolu, uzun ve verimli bir ömür yaşadığını da kaydetti.

-Harmancı: “Sesiyle insanları büyülerdi”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Kanatlı’nın insan sevgisiyle dolu, iletişimi çok güçlü, çatışma kültüründen uzak, uzlaşmacı bir kişiliği olduğunu belirterek, sesiyle insanları büyülerken, sözleriyle de akıllara hitap ettiğini anımsattı.

-Birinci: "Efsane isimlerin yaşatılmasına önem veriyoruz..."

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci ise, Birinci ailesi olarak, Kıbrıs Türk kültürüne sanatına hizmet eden, ülkenin bugünlere getirilmesine katkı koyan efsane isimlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

- Solakay: “Kızları olmaktan gurur duyuyoruz…”

Merhum Hüseyin Kanatlı’nın kızı Özen Solakay da, 2020’de babalarını kaybetmelerinin ardından büyük bir boşluk yaşadıklarını dile getirerek, Kanatlı’nın kızları olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Kanatlı’nın, 2019’da meslekteki 60’ıncı yılını tamamlamasını bir organizasyonla kutlamayı arzuladığını ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyleyen Solakay, BRTK’nın 60’ıncı kuruluş yılında ve onun doğum gününde düzenlenen bu organizasyonla, babalarının bu isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Gecede daha sonra, sanatçılar şarkıları şiirleri ve Hüseyin Kanatlı’yla olan anılarını anlatarak geceye renk kattı.

Etkinlikte, şair Feyzan Korur, Hüseyin Kanatlı’ya ithaf en yazdığı “Büyülü Ses “adlı şiirini de ilk kez seslendirdi.