ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma emri verdiğini açıklamıştı.

ABD ve İngiltere’nin Yemen’e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31’e yükselirken, en az 101 kişi de yaralandı.

ABD ordusunun saldırıların ardından Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman’a füze ve İHA’larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

18 FÜZE 1 İHA İLE HEDEF ALDILAR

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman’ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

ABD’nin Yemen’deki çeşitli bölgelere 170’ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU

Husiler, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

HUSİLER 100’E YAKIN GEMİYE SALDIRDI

ABD uzun zamandır Yemen’in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere saldırmasını engellemeye çalışıyordu. Husiler bugüne değin 100’e yakın gemiye saldırdı.

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım ayında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef aldı ve fakat etkili sonuç çıkmadı.

Husiler İsrail ile Hamas arasında ateşkes nedeniyle saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı.

Trump, yönetime geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan kararname imzaladı.