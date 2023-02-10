Hayal'i de kaybettik... Hayal'i de kaybettik...

Adıyaman’daki deprem felaketinde İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmasında naaşına ulaşılan İbrahim Yakula’nın cenazesi yarın (11 Şubat Cumartesi) öğle namazı sonrası Vadili Mezarlığ’ında son yolculuğuna uğurlanacak. 