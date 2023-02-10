Adıyaman’daki deprem felaketinde İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmasında naaşına ulaşılan İbrahim Yakula’nın cenazesi yarın (11 Şubat Cumartesi) öğle namazı sonrası Vadili Mezarlığ’ında son yolculuğuna uğurlanacak.

Hayal'i de kaybettik...

Hayal'i de kaybettik...

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