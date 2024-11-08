Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Dr. Fazıl Küçük Oyunları bu yıl Girne Antik Liman’da gerçekleştirildi Dr. Fazıl Küçük Oyunları bu yıl Girne Antik Liman’da gerçekleştirildi

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."