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"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."

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Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

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