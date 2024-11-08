Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."