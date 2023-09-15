Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında düzensiz göçle mücadele alanında ülkeye girişlerin kontrolü açısından imzalanan mütabakat zaptı çerçevesinde KKTC’ye gelen Türkiye Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Kök'ün ziyaretinde, düzensiz göçle mücadelede edilmesi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik desteği ve ortaya çıkan eylem planı çerçeveside yapılacak çalışmalar hakkında heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

KKTC’de kurulacak düzensiz göç merkezi başta olmak üzere, ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına ülkeye girişlerin kontrolü, ülke içerisinde kaçak ve düzensiz durumda kalan yabancılara yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.