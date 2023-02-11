Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler açıklama yaptı.

TRT Haber’e açıklama yapan Bakan Öztürkler, Alpargün’ün depremin olduğu gün KKTC’ye kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini aktaran Öztürkler, “Yargılanması gereken isimlerin KKTC’de barınmasına asla izin vermeyeceğiz… Alpargün, bu akşam Türkiye’ye iade edilecek” ifadelerini kullandı.