Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük deprem felaketinden kaynaklı olarak ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’ye giriş-çıkışlarında ve ikamet koşullarına kolaylık sağlayacak, 90 gün süre ile yürürlükte olacak kuralların düzenlendiği özel koşullara haiz genelge İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile yayınlanlandı.

ÖZTÜRKLER “TC VATANDAŞI KARDEŞLERİMİZİN BÜYÜK FELAKETİN YARALARININ SARILMASI SÜRECİNDE KKTC’YE GİRİŞ - ÇIKIŞ VE MUHACERET İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK BİR ADIM ATTIK.”

Bakan Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde son 500 yılın en korkunç depreminin yaşanması ile oluşan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizin büyük felaketin yaralarının sarılması sürecinde KKTC’ye giriş çıkış ve muhaceret işlemlerinde kolaylık sağlayacak bir adım attık.” dedi.

Öztürkler, bu bağlamda 90 gün süre ile yürürlükte olacak olan genelge ile “KKTC’de yasal ikamet türlerinden birine başvurup, izin süreçlerini tamamlayamamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin ülkeye giriş-çıkışlarına kolaylık sağlanacak ve bu süre zarfında yetkili makamlarca izinli sayılacaklarını açıkladı.

Öztürkler, “Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bu büyük felaketin yaralarını sarmak için herşeyi ile Anavatanın yanında olduğunu, tarih boyunca her zaman Kıbrıs Türk Halkının maddi manevi yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreci de birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla aşacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Bir kez daha yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan felakette Türkiye Cumhuriyeti’nde spor müsabakaları için bulunan vatandaşlarımızın sağ salim ülkemize dönmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umutla çocuklarımızdan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Deprem felaketinden dolayı kurtarılmayı bekleyen tüm insanlarımızın sağ salim çıkartılmaları için dua ediyoruz” dedi.