Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

28 Nisan 2023 tarihinden bu yana Gazimağusa Kaymakamı olarak görev yapan Özden Keser’in görevine son verildi. Keser’in yerine, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Mustafa Yaver, Gazimağusa Kaymakamı olarak atandı.

Yaver’in Gazimağusa Kaymakamlığı’na atanmasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine ise Murat Zeki Civelek getirildi.

Civelek’in Bakanlık Müdürü olarak atanmasının ardından, yürütmekte olduğu Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevinden de alınmasına karar verildi.

Böylece yapılan düzenlemeler kapsamında Gazimağusa Kaymakamlığı görevini Mustafa Yaver devralırken, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine Murat Zeki Civelek getirildi.