İçişleri Bakanlığı Göç Denetim Merkezi koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülke genelinde yürütülen muhaceret denetimleri hafta boyunca altı ilçede devam etti.

Gerçekleştirilen denetimlerde kişilerin ülkedeki yasal ikamet statüleri kontrol edilirken, hafta boyunca yapılan kontroller sonucunda toplam 7 kişinin ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edildi.

İkamet izinsiz olduğu belirlenen kişiler hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatıldı.

Altı ilçede denetimler hafta boyunca sürdü

İçişleri Bakanlığı Göç Denetim Merkezi, ilçe kaymakamlıkları ve Polis Genel Müdürlüğü’nün koordineli şekilde yürüttüğü denetimlerle, ülkede yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespit edilmesi ve kayıt dışı ikametin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde muhaceret düzeninin korunmasına yönelik denetim ve kontrollerini ülke genelinde sürdüreceği belirtildi.