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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın karma oyun kaldırılmasını içeren yasayı Cumhuriyet Meclisi’ne göndermesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Töre, “Hükümeti meydana getiren partiler ve YDP karma oyun kaldırılması yönünde bir kararlılık gösterdiler ve bunu 10 Eylül’de mecliste kaldırdılar. Bu karar Cumhurbaşkanına gitti ve o da karma oyun kaldırılmasını içeren yasayı imzalamadı. Bu durumda Cumhuriyet Meclisi gelecek hafta içerisinde olağanüstü bir toplantı yapabilir, 8 Ekimdeki oturumda görüşülebilir veya meclisin ilk iş günü meclisin seremoni açılışını ardından 5 veya 6 Ekimde meclis toplanabilir ve bu seçim yasası görüşülerek tekrar cumhurbaşkanına gönderilebilir. Dolayısıyla bunu tekrar Cumhurbaşkanı bu yasayı meclise gönderemez. Cumhurbaşkanı Anayasa mahkemesine göndererek görüş isteyebilir. Anayasa mahkemesiyle zaten Sayın Başbakan bu konuları defalarca konuştu. Bizim hukukçularımız da bu konularda baya çalışma yaptılar. Dolayısıyla karma oyun kaldırılması yönünde anayasaya bir aykırılık olmayacaktır diye düşünüyorum. Anayasa mahkemesi süratle karar vererek cevap verebilir. Çünkü bunlar sürekli görüşülerek yapılan yasalardır” dedi.

“8 Ekimden önce bu konunun çözüleceği kanaati içerisindeyim”

Konuşmasının devamında Töre, “Bu yasa 8 Ekime kadar yetiştirilebilir. Dolayısıyla 6 Aralıkta hem milletvekili seçimleri hem de yerel seçimler hem de karma oyun kaldırılmasıyla ilgili yasa da yerine getirilerek seçim yapılabilir. Eğer bu daha da süreç uzatılırsa o zaman karma oy kalkmadan 6 Aralık yerel seçimleri yapılabilir ve şuanda yürürlükte olan seçim yasası ile seçime gidilir. Ama ümit ediyorum ki 8 Ekimden önce bu konunun çözüleceği kanaati içerisindeyim. Sayın Cumhurbaşkanının takdir yetkisi böyle olmuştur. Ana muhalefet partisi CTP’de karma oyun kaldırılması yönünde ‘hem fikiriz hem fikir değiliz’ şeklinde yaklaşımları oldu ve ret oyu kullandılar. Cumhurbaşkanının bu yasayı 15 gün tutma yetkisi vardı ama öyle yapmadı. Bir haftada geri yolladı. Dolayısıyla hükümette bu yasayı tekrar mecliste olağanüstü genel kurulda veya ekim ayının ilk iş günlerinde bu yasayı görüşebilir” ifadelerini kullandı.

“Karma oy dünyanın hiçbir yerinde yoktur”

Karma oyun kaldırması ve iki seçimin bir arada yapılması konularını değerlendiren Töre, “ Karma oy dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dolayısıyla seçim sisteminde bu yönde adım atılmasını doğru bir yaklaşım olduğunu ifade ediyorum. CTP milletvekilleri karma oyun kaldırılmasını doğru buluyorlar ama zamanı değil diyorlar. 3 sene önce de böyle bir adım atılıyordu. O zaman da doğru buluyorlardı ama önerilerimiz var geri çekin dediler. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin hiçbir konuda samimiyeti yoktur. İcraat partisi UBP’dir. Partiye sahip çıkmak lazım… Partiye sahip çıkmak demek davaya sahip çıkmak, ulusal devlete sahip çıkmak, anavatan Türkiye’ye sahip çıkmak, egemenliğe sahip çıkmak demektir” diye konuştu.