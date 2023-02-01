Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın yanı sıra Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’den oluşan heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yoldan yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının da bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Komite Başkanı Özdemir Berova, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı ve heyet üyeleri ile birlikte yüksek huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayız. Türk halkının menfaatlerine hayatını ve eserlerini adayan, ülkesinin kaderini değiştiren ve tüm dünyada derin bir iz bırakan yüce şahsınıza en derin saygılarımızı sunarız.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele ve gönül gönüle vererek, hedef olarak belirttiğin, “muasır medeniyet” düzeyine erişmek için elimizden gelen gayreti göstermeye; zorlu mücadeleler sonucu kurduğumuz devletimizi daha da yüceltmek için durmadan çalışmaya namusum ve şerefim üzerine söz veririm. Bir kez daha yüce huzurunuzda cumhuriyeti ve demokrasiyi son nefesimize kadar korumaya ant içtik.

Türk halkına umut veren modern ve müreffeh bir demokrasi vizyonu ve “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” şiarı ile tüm dünyadaki barış ideallerine ilham kaynağı olan Ulu Önderimiz; ilkeleriniz ve engin dünya görüşünüze gönülden bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak, bir kez daha aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.”