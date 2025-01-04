Ortak konularda iş gücü piyasasının geliştirilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi amacıyla yeni teknolojiler ve uygulamalarla ilgili ortak eğitim faaliyetleri (Seminer, webinar, eğitim organiazyonları, eğitim yarışmaları ve sertifikasyon programları gibi) ve sosyal etkinliklerin (Kariyer/tanıtım günleri, davetler vb.) komisyon tarafından organize edilmesi amacı ile gidilen iş birliği protokolüne İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile TEZARUS Yazılım Direktörü Serkan İpekçi imza attı.

İEZB-MEM, TEZARUS YAZILIM İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği bölgesel iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Birlik, TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre geçici veya kalıcı iş ortaklıkları oluşturulacak, eğitim almak isteyen herkesi ilgi alanındaki eğitimlere ulaşması sağlanacak ve ülkesel ekonomik fayda sağlanması gibi amaçlarla yurt içi veya yurt dışında ortak etkinlikler düzenlenecek. İmzalanan iş birliği protokolünde dikkat çeken diğer noktalar ise;

Ortak konularda eğitim imkânları ve iş fırsatları yaratılacak.

Her iki kurumun kaynaşması ve ortak iş imkânları oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlanacak.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri, seminer, panel, gezi ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

KIRMIZI: ÜLKE KALKINMASI İÇİN ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ

İmza töreninde konuşan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, esnaf ve ailelerini bilgi ve günümüz teknolojisine adapte etmek için çıktıkları yolda başarıyla ilerlediklerini söyledi ve 2 yıl önce kurulan Teknoloji Atölyesi’nin de bu doğrultuda önemli bir yol aldığını ifade etti. Kırmızı konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Teknoloji ve Bilgi Köprüsü, robotik ve kodlama laboratuvarına, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı kütüphanesi entegre ederek yenilikçi öğrenme alanları sunmayı amaçlayan bir eğitim ve toplumsal gelişim için TEZARUS Yazılım ile iş birliği yaparak toplumuza daha çok hizmet etmeyi amaçlıyoruz. TEZARUS Yazılım Direktörü Serkan İpekçi ile Teknoloji ve Bilgi Köprüsü projemizde bu iş birliği uzun soluklu ve çok önemli bir projesi olacaktır.”

İPEKÇİ: BU İŞBİRLİĞİ İLE TOPLUMUMUZA SOMUT KATKILAR SUNACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Çalışmalarını yakından ve beğeni ile takip ettikleri İEZB-MEM ile işbirliği anlaşması imzalamış olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan TEZARUS Yazılım Direktörü Serkan İpekçi ise devamında şunlara yer verdi: “TEZARUS Yazılım, Kuzey Kıbrıs’ta kütüphaneler, arşivler ve müzeler üzerine faaliyet gösteren ilk ve tek firmadır ve bu uzmanlık alanlarımız üzerinden İEZB’nin projelerine elimizden gelen katkıyı memnuniyetle sunacağız. Kurulduğumuz 2021 yılından günümüze değin ülkemize nitelikli ve modern kütüphaneler, arşivler ve müzeler kazandırmak için çalışıyoruz. Bu nedenle İEZB ile giriştiğimiz bu iş birliğini hem çok önemsiyor hem de toplumumuza yeni ve yaratıcı birçok proje üzerinden somut katkılar sunabileceğimize inanıyoruz.”