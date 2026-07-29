Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Tekin olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Ukrayna vatandaşı olan D.B'nin yapılan muhaceret kontrolü ve sorgulaması neticesinde 14.11.2025 tarihinde ihraç edildiğinin,23.07.2026 tarihinde ise Mağusa'da bulunan ve henüz tespit edilemeyen 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz bir şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıdan mesele ile ilgili olarak izahat istendiğinde Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Mağusa'ya giriş yaptığını ancak tam olarak nereden girdiğini hatırlamadığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında kendisini belgeleyen herhangi bir kimlik veya pasaport tespit edilmediğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 14.11.2025 tarihinde "trafik kazası ve KKTC’de izinsiz ikamet etme" meselelerinden dolayı hapis yattıktan sonra KKTC'den ihraç edildiğini de aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 22 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.