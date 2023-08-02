Gazimağusa’da polis tarafından yapılan denetimlerde iki kişinin ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi. Polis, bahse konu şahısları tutukladı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay dün meydana geldi.

Gazimağusa’da polis tarafından yapılan denetimler sonucu, M.G.(E-26) ve O.Y.(E-25)’in ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısları tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.