Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza 1 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.D. (E-19), yönetimindeki NT 507 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden H.E. (E-45) yönetimindeki AA 690 F plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın ardından yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, yolun solundaki kaldırım üzerinde bulunan kıyafet konteyneri ile bir işletmenin çevre tellerine de çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Kazada yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen A.D., Genel Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

İkinci kaza ise 1 Eylül 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Gazimağusa’da Hasan Yusuf Erseven Sokak üzerinde meydana geldi.

S.E.D. (K-63), 72 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZL 199 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, yolun solunda park halinde bulunan VY 145 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, ZL 199 plakalı araç sürücüsü S.E.D. hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Karaoğlanoğlu’nda alkollü sürücü kazaya neden oldu

Üçüncü kaza ise 2 Eylül 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Şehit Nurhan Sabri Sokak üzerinde meydana geldi.

A.Ö. (E-31), 98 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NZ 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptı.

A.Ö., o sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden M.C.P. (E-31) yönetimindeki FF 006 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, NZ 929 plakalı araç sürücüsü A.Ö. hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin üç kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.