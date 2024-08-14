Polisten verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’nda sakin 80 yaşındaki John Douglas Hamilton dün saat 14.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, “akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

85 Yaşındaydı...

Pınarbaşı’nda sakin 85 yaşındaki Halil Zurnacı dün saat 23.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “mevcut parkinson rahatsızlığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin ani ölümlere ilişkin soruşturması devam ediyor.