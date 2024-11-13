Polisin açıklaması şöyle:

09.11.2024 tarihinde Gazimağusa’da, kalmakta olduğu otel odası içerisinde ölü olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Gulyalek AMANMURADOVA (K-51)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Çakır'ın ölüm nedeni kalp krizi...

11.11.2024 tarihinde Girne’de, misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa ÇAKIR (E-60)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer hastalığı, kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.