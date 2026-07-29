Alsancak'ta denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rana Selek (74)'in otopsisinde, ölüm nedeninin metastatik akciğer kanseri, suda boğulma ve asfiksi olduğu belirlendi.

Çayırova-Bafra köyleri arasında yapımı süren bir inşaatta arkadaşlarıyla çay içerken aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammad Nazeer (45)'in ise kalp damar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.