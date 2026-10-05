Ülke genelinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, alkollü araç kullanan bir sürücü tutuklandı.

Alkollü sürücü kamyonete çarptı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, 45 yaşındaki erkek sürücü, 117 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araçla önünde seyreden kamyonete çarptı.

Kaza, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Gönyeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde sola savrulan kamyonet, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Girne’de yaya yaralandı

Girne Şehitler Caddesi’nde meydana gelen diğer kazada ise 56 yaşındaki kadın yaya yaralandı.

4 Ekim 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, 21 yaşındaki kadın sürücü, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun solunda aynı istikamette yürüyen 56 yaşındaki kadın yayaya çarptı.

Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol ayağında kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.