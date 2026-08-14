Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Orçun Özbaylı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 3-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında, sahtekarlık ve dolandırmak kastıyla başkasına ait ancak kendi kullanımında bulunan Hepi Cüzdan uygulaması üzerinden Lefkoşa ve Girne’deki iki ayrı kuyumcudan toplam 234 bin TL değerinde altın aldığını söyledi.

Polis, zanlının söz konusu altınları başka kuyumculara satarak nakde çevirdiğini, elde ettiği paraları ATM üzerinden kendi hesabına yatırdıktan sonra başka kişilere gönderdiğini ve bu işlemler karşılığında 10 bin TL komisyon aldığını açıkladı.

Yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının üzerinde bulunan iki cep telefonu, banka kartları ve SIM kartların emare olarak alınıp incelemeye gönderildiğini kaydetti. Girne ve Lefkoşa’da toplam 29 kredi kartı slipinin de emare olarak alındığını belirten polis, meseleyle ilgili ifadelerin temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunda çok sayıda telefon numarası ile başkalarına ait kredi kartı bilgilerinin tespit edildiğini de açıkladı. Soruşturma kapsamında zanlının her işlemde başka bir telefon numarası kullandığının belirlendiğini ifade eden polis, söz konusu numaraların kimlere ait olduğunun araştırılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok zengin bir iş adamı olduğunu öne sürerek, “Ülkeye her gelişimde 9 milyon liralık harcama yapıyorum. Polisin telaffuz ettiği rakamlara tenezzül etmem. Buraya tatile geldim, arkadaşım kartını verdi, alışveriş yapmamı rica etti” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.