Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Nuretin Özgenler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özgenler, zanlının 18-26 Mart 2026 tarihleri arasında Kalkanlı’da bir şahsı dolandırmak kastıyla, gerçek olmadığını bildiği halde iPhone 15 Pro Max marka cep telefonunu satacağını söyleyerek karşılığında 20 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 18 Mart 2026 tarihinde Gönyeli’de bir aracı, sahibinin bilgisi ve yetkisi dışında başka bir şahsa alacağı vaadiyle söz konusu kişiden 3 bin 400 Sterlin ile 29 bin 500 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini açıkladı.

Zanlının para aldığı şahıslara verdiği vaatleri yerine getirmeyerek “sahtekarlıkla para temini” suçunu işlediğini kaydeden polis, yapılan şikâyetler üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlının 7 Eylül 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada Girne Turizm Limanı’nda tutuklandığını belirtti.

Zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve KKTC ile kalıcı bir bağının bulunmadığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, S.K.’nin 15 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.