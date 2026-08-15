Ercan-İskele ana yolu ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi ağır yaralanırken, 2 sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ercan-İskele ana yolunda saat 21.30 sıralarında Cem Şen (E-51), 132 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AB 372F plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada kaza yaptı.

Şen, Ejder Oto önlerinde, önünde sağa Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu’na dönmek için duran araca çarpmamak amacıyla direksiyonu sola kırması sonucu yol kenarında park halinde bulunan JF 148 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan JF 148 plakalı araç da park halindeki JL 256 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Cem Şen tutuklandı.

Öte yandan saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Özkan Uslu (E-30) yönetimindeki MC 018 plakalı araç, gece kulüpleri bölgesindeki çemberde elektrikli scooter ile ters şeritten anayolu geçmeye çalışan Atamurat Sheripov’a (E-50) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sheripov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında Özkan Uslu da tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.