Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda meydana gelen kazada, F.M. (E-20), doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada şerit değiştirdi. F.M.’nin, aynı yönde seyreden E.A. (E-26) yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonrası F.M., sigortasız araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen diğer kazada ise M.T.K. (E-33), 142 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada şerit değiştirdi.

M.T.K., aynı istikamette seyreden M.Y. (E-31) yönetimindeki aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, dönel kavşak içerisindeki bordür taşlarına çarparak durdu.

Her iki kazada da yaralanan olmazken, M.T.K. alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.