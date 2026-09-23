Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı ekipler, akaryakıt fiyatlarındaki düzenleme yürürlüğe girmeden satışları durdurduğu tespit edilen iki benzin istasyonuna yasal ihtarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında yapılan düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediği sırada yakıt satışını durduran iki istasyon uyarılırken, aynı fiilin tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 171 Tüketici Hattı’na gelen ihbarları dikkate aldıklarını belirterek, söz konusu davranışta bulunan istasyonlara gerekli ihtarın yapıldığını söyledi.

Tüketicinin korunmasına ilişkin yasaların uygulanmasında kararlı olduklarını vurgulayan Taçoy, benzer davranışların görmezden gelinmeyeceğini ifade etti.

Taçoy, ilk ihlal olması nedeniyle yalnızca ihtarda bulunulduğunu, ancak bundan sonraki benzer durumlarda doğrudan ceza uygulanacağını kaydetti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Taçoy, bu ve benzeri durumlarla karşılaşılması halinde 171 Tüketici Hattı’nın kullanılması ve şikâyetlerin Bakanlığa iletilmesini istedi.