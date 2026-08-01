Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, milletvekili Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, askerî erkân, polis teşkilatı temsilcileri, mücahitler ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşma yaptı.

Tören, 10 kilometrelik 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda dereceye girenlere madalyalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

- Öztürkler: “Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmediği hiçbir süreçte yokuz.”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden hiçbir süreçte yer almayacağını belirterek, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin Ada’daki varlığının tartışma konusu olmadığını söyledi.

Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verilecek bir karış toprağı yoktur. Cumhuriyet Meclisi’nde aldığımız karar bir devlet politikasıdır. Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmediği hiçbir süreçte yokuz.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesinin ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu dile getiren Öztürkler, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’nin uluslararası krizler karşısındaki tutumlarını da eleştirdi.

Öztürkler, “Biz anavatanımızdan asla kopmayız. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığımız tartışma konusu değildir. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin bu Ada’daki varlığı bizim için tartışmaya açık değildir.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşu ile Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethinin aynı gün kutlandığını belirten Öztürkler, bu üç yıl dönümünün özgürlüğün, egemenliğin, bayrak ve ana vatan sevgisinin simgesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, 1960’lı yıllardan 1974’e kadar Mehmetçik ve Mücahitlerin verdiği mücadelenin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

TMT’nin, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde Kıbrıs Türk halkının varlığını korumak amacıyla mücadele başlattığını söyleyen Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da yarım asırdır ülkenin güvenliğini ve onurunu taşıdığını belirtti.

Öztürkler konuşmasının sonunda, şehitleri, Mehmetçikleri ve Mücahitleri saygıyla anarak gazilere sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek, “Kıbrıs Türk halkı bu Ada’da ev sahibidir ve ev sahibi olmaya devam edecektir.” dedi.

- Üstel: “İki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statüden asla geri adım atmayacağız”

Başbakan Ünal Üstel de, Kıbrıs konusunda izledikleri çizginin değişmediğini belirterek, iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü temelindeki politikadan asla geri adım atmayacaklarını söyledi.

Üstel, “Bu Ada’da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin ve iki egemen eşit tarafın varlığı görülmediği sürece yolumuza devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’yle el ele yürüyeceğiz.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Osmanlı’nın Ada’ya ayak basmasının ardından burada kökleştiğini söyleyen Üstel, Osmanlı’nın Ada’dan ayrılmasından sonra halkın her türlü baskı, zulüm ve zorluğa rağmen toprağını terk etmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kadın, erkek, genç ve çocuklarıyla varoluş mücadelesi verdiğini dile getiren Üstel, bu mücadelenin Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın liderliğinde örgütlendiğini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatının kurulmasıyla mücadelenin daha planlı ve örgütlü şekilde sürdürüldüğünü belirten Üstel, Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşuyla halkın huzurunun, toprakların ve sınırların güvence altına alındığını belirterek, Kıbrıs’ın fethi ile Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümlerinin 1 Ağustos’ta birlikte kutlanmasının büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı, ambargo ve izolasyonların bugün de sürdüğünü belirten Üstel, “Kıbrıs Türkü yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle el ele, kol kola bu yolu yürümektedir.” ifadelerini kullandı.

Uygulanan ambargoların kendileri açısından yok hükmünde olduğunu dile getiren Üstel, devleti güçlendirmeye, gençlere sahip çıkmaya ve ülkeyi ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel, ülke ekonomisine ve gençlerin uluslararası spor faaliyetlerine yönelik engellerin Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen üst düzey görüşmeler ve iş birliği sayesinde aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

Şehitlerin emaneti olan devleti sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olduklarını ve devlete, bayrağa ve toprağa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Üstel, mücadelede hayatını kaybedenleri rahmetle anarak gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Üstel, konuşmasını “Ne mutlu Kıbrıs Türkü’ne, ne mutlu Türk’üm diyene.” sözleriyle tamamladı.

- Bayar: “Yan yana iki devlet temelinde süratli bir çözüme ihtiyaç var”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı, yan yana iki devlet temelinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiilî garantörlüğünde uygulanabilir, süratli bir çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler gözetiminde yaklaşık 60 yıldır sürdürülen görüşmelerden sonuç alınamadığını belirten Bayar, son görüşmelerde de ortak zemin bulunamadığını ifade etti.

Bayar, Rum tarafının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru hükümeti olarak tanındığını, Kıbrıs Türk halkının ise yok sayılarak ambargo ve izolasyonlara maruz bırakıldığını söyledi. Rum tarafının askerî ve stratejik anlaşmalar yaptığını belirten Bayar, “Artık bizim de Rum tarafının icraatlarına ‘dur’ dememiz gerekiyor. Zaman aleyhimize işliyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün 62 yıldır Ada’da bulunmasına rağmen çatışmaları ve katliamları önleyemediğini söyleyen Bayar, Kıbrıs’a barışın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile geldiğini ve Ada’da 52 yıldır barışın sürdüğünü kaydetti.

1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihi açısından üç önemli olayın yıl dönümü olduğunu dile getiren Bayar, Kıbrıs’ın 1 Ağustos 1571’de Osmanlı tarafından fethedildiğini ve 307 yıl Türk hâkimiyetinde kaldığını söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1 Ağustos 1958’de Ada genelinde kurulduğunu belirten Bayar, TMT’nin Kıbrıs Türk varlığının korunmasında ve varoluş mücadelesinin örgütlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının kadın, erkek, genç ve yaşlılarıyla TMT etrafında bütünleşerek mücadele verdiğini kaydeden Bayar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mücahitlerin Mehmetçikle birlikte harekâtın başarıya ulaşmasına katkı sağladığını belirtti.

Bayar, TMT’nin tarihi görevini 1 Ağustos 1976’da, Mücahit ve Mehmetçiğin kanıyla çizilen sınırların koruyucusu olarak nitelendirdiği Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na devrettiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın fethinin 455’inci, TMT’nin kuruluşunun 68’inci ve GKK’nın kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü kutlayan Bayar, bugünlere şehitlerin mücadelesi sayesinde gelindiğini vurguladı.

Bayar, şehitleri, devlet büyüklerini, hayatını kaybeden TMT mensuplarını ve gazileri rahmetle anarak, hayatta olan Mücahit, Mücahide ve gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

-1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu

Konuşmaların ardından, 10 kilometrelik 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

31 kadın ve 219 erkek olmak üzere 250 sporcunun katıldığı koşuda, erkekler kategorisinde 1’inci Piyade Çavuş Hakan Tazegül, 2’nci Ersan Çoker, 3’üncü Piyade Onbaşı Yusuf Gökalp oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 1’inci Ayana Sailygulova, 2’nci Damla Aysal Ekşi, 3’üncü Alisa Aydın oldu.