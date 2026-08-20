Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, olayla ilgili bulguları aktardı. Kirik, huzurda bulunan M.C.’nin 2025-Ağustos 2026 ayları arasında Gönyeli’de meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Kirik, Temmuz 2025-Ağustos 2026 tarihleri arasında Gönyeli’de aynı yerde sakin M.C.’nin temizlik işlerini yapmak üzere çalıştığı ve müstahdemi olduğu Yenikent’teki ikametgahta, aynı yerde sakin P.S.E.’ye ait ikametgahtan toplam değerleri 100 bin TL olan çok sayıda kıyafet, ayakkabı, terlik, ziynet eşyası ve ev eşyasını sirkat ettiğini söyledi.

Kirik, olayın polisin bilgisine 18 Ağustos 2026 tarihinde geldiğini, aynı gün M.C.’nin Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, suç tarihinde kalmakta olduğu Yenikent’teki ikametgâhına arama amacıyla gidildiğinde orada kalmadığının tespit edilmesi üzerine arama gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Polis, M.C.’nin mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada S.E.’nin kardeşine ait ikametgâha da temizliğe gittiğinin tespit edildiğini ve buradan da yaklaşık 150 bin TL değerinde eşya çaldığının belirlendiğini söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, meseleyle ilgili emarelerin halen arandığını ifade etti. Polis ayrıca M.C.’nin serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere etki edebileceğini belirterek, 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, M.C.’nin 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.