Polisten yapılan açıklama şöyle:

" 1. 09.11.2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Tatlısu - Mersinlik Anayolunun Baraj Mevkiinde, Hasan KILIÇ (E-54) yönetimindeki TNZ 945 plakalı araç ile Mersinlik istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, aynı yol güzergahı üzerinde yolun sağına vrajlanan kısmına geldiği esnada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İbrahim KOLBAŞI (E-51) kullanımındaki JG 129 plakalı van aracın önünü tıkayıp yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan JG 129 plakalı araç sürücüsü İbrahim KOLBAŞI ile TNZ 945 plakalı araç sürücüsü Hasan KILIÇ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.11.2024 tarihinde, saat 13:15 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale Anayolunun Boğaz Mevkiinde, Araih NOROUZI (E-36) yönetimindeki YH 703 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zafar ULLAH (E-34) kullanımındaki LZ 810 plakalı salon aracın sağ ön ve arka kapı kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir."