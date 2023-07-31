Humans2Venus'ün de kurucusu ve başkanı olan Guillermo Söhnlein, Insider'a verdiği röportajda yeni şirketinin Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegende bin kişilik bir koloni kurabileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

OceanGate'in kurucu ortağı ve Söhnlein'in arkadaşı Stockton Rush'la diğer 4 yolcunun, şirketin Titan adlı deniz gözlem aracının 3 bin 660 metreden fazla derinlikte içe doğru patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki aydan kısa süre geçmesinin ardından bu yeni girişim gündeme geldi. 2009'da Stockton Rush'la birlikte OceanGate'i kuran Guillermo Söhnlein, 2013'te şirketin kontrolünü devretmişti.

Söhnlein "OceanGate'i unutun. Titan'ı unutun. Stockton'ı unutun. İnsanlık büyük bir atılımın eşiğinde olabilir ve biz (tür olarak) kapatılıp statükoya geri itileceğimiz için bundan yararlanamayabilir" dedi.

[Venüs'e insan göndermek] ... Bu yüksek bir hedef ama bence 2050'ye gelindiğinde gayet gerçekleştirilebilir de.

Söhnlein, NASA'nın yeni bulgularına göre Venüs'ün atmosferinin yüzeyden yaklaşık 48 km uzaklıktaki küçük bir bölümünde insanların yaşama ihtimali bulunduğunu savundu.

NASA'ya göre Venüs karbondioksitle dolu çok zehirli bir atmosfere sahip ve her daim "ısıyı hapsederek kaçak sera etkisine neden olan kalın, sarımsı renkte sülfürik asit bulutlarıyla kaplı". Space.com'a göre uzmanlar insanların Venüs'te yaşamasının neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Söhnlein, bu engellerin inovasyonla aşılabileceğini ifade ediyor.

Söhnlein, Humans2Venus internet sitesindeki bir gönderide "İnsanlığa Dünya'dan uzakta kalıcı bir yuva hayal etmek sözkonusu olduğunda, beni hep rahatsız eden bir zorluk var" diye belirtti.

Ne mühendisim ne de bilim insanı ama her ikisinin de yeteneklerine sonsuz inanıyorum. Bu nedenle her zaman uzayın ekstrem ortamında karşılaştığımız sayısız zorluğun üstesinden gelebileceklerini düşündüm: radyasyon, sıcaklık, basınç, yiyecek, su, solunabilir hava, vb. Tüm bunların üstesinden gelinebilir.

Rush'ın Titan'la ilgili güvenlik endişelerine dair çeşitli uyarıları görmezden geldiği yönündeki eleştirilere karşı Söhnlein, hayatını kaybeden yatırımcıyı şiddetle savundu.

Söhnlein, Insider'a "Bunun olumsuz çağrışımlar yapması gerektiğini düşünmüyorum çünkü bunun, insanlığın ilerlemesi için neredeyse kritik bir unsur olduğunu iddia edebilirsiniz" dedi.

Eğer böyle kişiler olmasaydı, muhtemelen hepimiz hâlâ mağaralarda olurduk.

Merkezi Washington'ın Everett şehrinde yer alan OceanGate, önceki haftalarda tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Titan'ın 18 Haziran'da yıkıcı bir şekilde içe doğru patlaması, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın yanı sıra Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Fransız Deniz Kazaları Soruşturma Kurulu da dahil çeşitli denizcilik kurumları tarafından soruşturulmaya devam ediyor.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı geçen ay bir Deniz Soruşturma Kurulu toplayarak deniz gözlem aracının arızalanmasına neyin sebep olduğunun belirlenmesinin ardından kamuya açık bir oturum düzenleyeceğini açıklamıştı.