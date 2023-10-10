İngiltere, ABD, Hollanda ve Brezilya'dan üniversiteler ve meteoroloji kurumlarından 12 bilim insanı, uluslararası bir girişim olan World Weather Attribution (WWA) bünyesinde, iklim değişikliğinin Güney Amerika'daki aşırı sıcak hava dalgası üzerindeki etkisini inceledi.

Çalışmaya göre, ağustos ve eylülde Güney Amerika'daki yüksek sıcaklıklarda El Nino'nun da etkisi görülürken insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, söz konusu bölgede aşırı sıcak hava dalgası yaşanmasını en az 100 kat daha olası hale getirdi. İklim değişikliğinin etkisi olmadan Güney Amerika'da yaz ayları haricinde aşırı sıcak hava dalgaları yaşanma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğu tespit edildi.

Sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle 1,4 ila 4,3 derece daha yüksek seyretti. Bölgede bahar döneminin ilk günleri olmasına rağmen Brezilya, Bolivya, Arjantin ve Paraguay'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının hızla net sıfır seviyesine indirilmemesi durumunda, benzer sıcaklık olaylarının daha sık ve aşırı hale geleceği konusunda uyarıyor.

Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması durumunda sıcak hava dalgalarının her 5-6 yılda bir meydana gelme olasılığı bulunurken, sıcaklıkların bugünün iklimine kıyasla 1,1-1,6 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü Araştırmacısı Lincoln Muniz Alves, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Güney Amerika'daki sıcaklıklarda El Nino'nun etkisinin kısıtlı olduğunu belirterek, "Araştırmamız, sıcak hava dalgasının ana nedeninin iklim değişikliği olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği olmadan, bahar döneminde sıcaklığın bu kadar yoğun olması neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidine Pinto da dünyanın birçok bölgesinde ilkbaharda görülen 40 derece üzeri sıcaklıkların "endişe verici şekilde" yaygınlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, hızla değişen iklimimizin bir gerçeği. Her yıl daha fazla ve tehlikeli şekilde sıcak günler yaşıyoruz. Sera gazı emisyonlarını düşürmek için acil adımlar atılmadığı sürece, ilkbahar sıcak hava dalgası daha yoğun hale gelecek, kırılgan toplumları ve ekosistemleri etkileyecek."

Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi Direktörü Julie Arrighi ise aşırı sıcak hava dalgalarının ölümlere yol açtığına dikkati çekti.

Ülkelerin sıcak hava dalgalarına karşı planlama yaparak hayatları kurtarabileceğini aktaran Arrighi, "Her ülkenin ve şehrin bir sıcaklık planı olması kritik önemde. Erken uyarı sistemlerini de içeren bu tür planlar sıcaklığa karşı reaksiyon verilmesi ve en savunmasız insanları korumaya yönelik aksiyon alınması için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.