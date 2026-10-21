Ulusal Birlik Partisi’nin Girne milletvekili aday listesinde üçüncü sıra kontenjanı İlgen Bağcıer’e ayrıldı.

Ünal Üstel ile uzun yıllardır birlikte çalışan Bağcıer’in kamu görevleri arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı bulunuyor.

İlgen Bağcıer Kimdir?

İlgen Bağcıer, 1976 yılında Çatalköy’de doğdu. Çatalköy İlkokulu’nun ardından Girne Türk Maarif Koleji’nde öğrenim gördü. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde iletişim alanındaki eğitimini dereceyle tamamladı.

2000 yılında çalışma hayatına başlayan Bağcıer, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nde ve Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaptı. Daha sonra Turizm Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü görevini üstlendi.

Bağcıer, Üstel’in Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı döneminde de özel kalem müdürü olarak görev aldı.

Kamu görevlerinin yanı sıra engellilere yönelik çalışmalarda da yer alan Bağcıer, Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Sonraki yıllarda Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ile Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.