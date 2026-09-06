Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişilik uzman ekibin de çalışmalara dahil olmasıyla sahadaki destek kapasitesi güçlendi. Özellikle Türkiye bağlantılı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasında iki ülkenin uzmanlarının birlikte çalışması önemli katkı sağladı.

Hasipoğlu: Sosyal Hizmetler ilk günden sahada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, facianın ilk gününde yaptığı açıklamalarda Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin sahada görev yaptığını belirtmişti.

Hasipoğlu, hastanelerde bulunan yolcuların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yaptığını, ailelerine henüz ulaşılamayan iki kız çocuğunun da Sosyal Hizmetler görevlilerinin yanında bulunduğunu açıklamıştı.

İlk saatlerden itibaren başlatılan çalışmalar, sonraki günlerde ailelerin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve psikososyal desteğin sürdürülmesiyle devam etti.

Türkiye’den 7 kişilik uzman ekip destek veriyor

Sürdürülen çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı uzman desteği de dahil oldu.

Mersin İl Müdürlüğü’nden gelen 7 kişilik uzman ekip, KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarıyla birlikte sahada çalışmaya başladı.

İki ülkenin sosyal hizmet uzmanlarının birlikte görev yapması; ailelerle birebir temasın güçlendirilmesi, ihtiyaçların daha hızlı değerlendirilmesi ve gerekli kurumlarla koordinasyonun sağlanmasına katkı sağladı.

Türkiye bağlantılı aileler için koordinasyon güçlendirildi

Türkiye’den gelen uzman ekibin çalışmalara önemli katkı sunduğu alanlardan biri de Türkiye bağlantılı ailelere yönelik koordinasyon oldu.

Süreç içerisinde ailelerin durumları ve ihtiyaçları, gerekli koordinasyon çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla da paylaşıldı.

Bu sayede Türkiye’de yakınları bulunan veya Türkiye’deki kurumların desteğine ihtiyaç duyabilecek ailelerin durumlarının daha hızlı değerlendirilmesi ve ihtiyaç halinde destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor.

İki ülkenin uzmanları birlikte çalışıyor

Facianın yolcular ve aileler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri sürerken, psikososyal destek çalışmalarının da uzun soluklu bir süreç olması bekleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ilk günden itibaren yürüttüğü çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen 7 kişilik uzman ekibin katkısıyla güçlenmiş durumda.

KKTC ve Türkiye’den sosyal hizmet uzmanları sahada ailelerin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederken, iki ülke kurumları arasındaki doğrudan koordinasyon da ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesine olanak sağlıyor.

Facianın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ailelere yönelik psikososyal destek mekanizmasının da kesintisiz sürdürülmesi, yaşanan ağır sürecin yarattığı sosyal ve psikolojik yükün azaltılması açısından önem taşıyor.