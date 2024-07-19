Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümüne ilişkin yaşadıklarını anlatan Türkiye’nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Harekat Merkezinde yaşadıklarını anlattı. Barış Harekatı’nda hücum emrini çeken proje subayı olduğunu hatırlatan İlker Başbuğ, “Dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve arkadaşları, neredeyse Ada’nın tamamını alacaktı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yayın yapan Odatv’ye konuşan ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı zamanın gençlerinin hatırlamadığını söyleyen Başbuğ, “Gençler hatırlamaz tabi ki. Bahsedilen dönem hemen hemen 50 yıl evvel” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda en zor olanın; amfibi harekat olduğunu işaret eden İlker Başbuğ, “Komando tugayını helikopterler ile indiriyorsunuz” dedi.

Harekat gününde, ertesi gün ağarıncaya kadar çok şiddetli çatışmalar olduğunu anımsatan Başbuğ, “Rahmetli Necmettin Erbakan ve arkadaşları, neredeyse Ada’nın tümünü alma fikrindelerdi. Yani, “durmak yok’ düşüncesindeydiler” ifadelerini kullandı.