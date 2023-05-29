Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta"