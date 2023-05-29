Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

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Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta"