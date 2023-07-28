CHP’de “değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni açıklamalar var.

Gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de köklü bir değişim arzusu olduğunu ancak muhalefet olarak bu talebi karşılayamadıklarını söyledi.

"GÖREVİ BIRAK" ÇAĞRISI

İmamoğlu, "Toplum, CHP’de liderin değişmesini bekliyor" çıkışının ardından isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Görevi bırak" çağrısı yaptı.



"Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, "Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur." açıklamalarında bulundu.

CHP’deki örgütlenme modelini de eleştiren İmamoğlu, “Parti elitleri örgütlenme modelini değiştirmez. Partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüştü.” dedi.

"DEĞİŞİM ARZUSUNUN GERİSİNDE KALDIK"



“İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini de kullanan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde, ilkelerini ve yaklaşımlarını ortaya koyacak manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunacağını da açıkladı.



Öte yandan İBB Başkanı, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız." dedi.