İnce, virüsün esas kaynağının kuşlar olduğunu, “Culex” cinsi sivrisineklerin enfekte kuşlardan aldığı virüsü insanlara ve memelilere bulaştırdığını, ancak bu canlıların virüsü başka birine aktaramadığını ifade etti.

Hastalığın çoğunlukla belirtisiz seyrettiğini, risk grubundaki kişilerde (ileri yaş, beyin tümörü, yüksek tansiyon, kan bozuklukları, diyabet, böbrek hastalıkları, alkolizm vb.) yüksek ateş ve nörolojik bulgular görülebileceğini kaydeden İnce, tedavinin destekleyici olduğunu belirtti.

İnce, açıklamasında, “Devlet ve yerel yönetimler sivrisinek mücadelesini aksatmadan yürütmeli, programlarını şeffaf şekilde halkla paylaşmalıdır. Bireyler de ev ve bahçelerde durgun su birikintilerini ortadan kaldırmalı, koruyucu spreyler, yağlar (limon ve okaliptüs) ve uzun kıyafetlerle kişisel önlemler almalıdır” ifadelerini kullandı.

Virüsü alanların yüzde 80’inin hastalığı herhangi bir bulgu vermeden atlatığına işaret eden İnce, toplumun bilinçlendirilmesi ve risk grubundaki kişilerin korunma yöntemlerine daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini kaydetti.