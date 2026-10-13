Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa'da düzenlenen “Herkes İçin Hizmet – Yerel Vizyon 2030” buluşmasında belediye başkan adaylarını tanıttı.

Avlu’da gerçekleştirilen etkinlikte, CTP’nin yerel yönetim anlayışı, ortak ilkeleri ve 2030 yılına uzanan yeni dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da düzenlenen “Herkes İçin Hizmet – Yerel Vizyon 2030” buluşmasında partinin yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan hedeflerini değerlendirdi.

CTP’li belediye başkanları, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı buluşmada konuşan İncirli, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı, temizlik ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirterek, sosyal hizmetlerden kültürel mirasın korunmasına, spordan çevreye kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

İncirli, 6 Aralık’ta hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde iktidara gelmeyi hedeflediklerini ifade ederek, göreve hazır olduklarını ve ülkenin yetişmiş insan kaynağıyla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

“6 ARALIK SİYASİ TARİHİMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR GÜN OLACAK”

CTP’li belediyelerin bugüne kadar ortaya koyduğu hizmetlerden gurur duyduklarını belirten İncirli, belediyecilik anlayışında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini savundu.

Geçmişte borç yükü altındaki belediyelerin yeniden ayağa kaldırılmasının ve yalnızca temel hizmetlerle sınırlı kalmadan vatandaşların farklı ihtiyaçlarına yanıt verilmesinin birçok kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandığını anlatan İncirli, belediyelerin altyapıdan spor ve kültür tesislerine, bakım hizmetlerinden sosyal projelere kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

CTP’li belediye başkanlarının kalıcı eserler bıraktığını ve hizmet üretmeye devam ettiğini belirten İncirli, şöyle konuştu:

“Onların açtığı yolda yürüyoruz. Belediyecilik ne demekmiş, yerel yönetim neymiş, insanlara nasıl hizmet edilirmiş, insanların yüreğine nasıl dokunulurmuş, insanların parasını, kaynakları nasıl yine onlar için kullanırmış… Bütün bunları bu memlekete getiren CTP’li belediyeler oldu.”

Belediyelerine yenilerini ekleyeceklerine inandığını dile getiren İncirli, “6 Aralık çok büyük bir gün olacak siyasi tarihimizde. 6 Aralık’ta hem yerel yönetimlerde hem de hükümette iktidara geleceğiz, insanlarımıza hizmet için geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKESE EŞİT HİZMET VERMEK İÇİN BU GÖREVLERİ SÜRDÜRÜYORUZ”

CTP’nin yerel yönetim anlayışının temelinde eşitlik ve kapsayıcılığın bulunduğunu vurgulayan İncirli, vatandaşların doğdukları yere veya siyasi düşüncelerine göre ayrıştırılmadan hizmet alması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının kadınların, çocukların, yaşlıların ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı şekilde çalıştığını belirten İncirli, yerinden demokrasinin korunmasının ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

İncirli, “Bizim anlayışımız insanları birbirinden ayırmadan, doğdukları yere göre ayrıştırmadan, siyasi düşüncelerine göre farklılaştırmadan, ötekileştirmeden, bütün farklılıkları da kucaklayarak herkese eşit hizmet vermektir” dedi.

Demokrasiye yürekten inandıklarını ifade eden İncirli, yerel yönetimlerin vatandaşlara en yakın hizmet birimleri olduğunu ve bu yapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“HER BÖLGENİN KİMLİĞİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE TARİHİ MİRASINI GÖZÜMÜZ GİBİ KORURUZ”

Yerel yönetimlerin görevlerinin yalnızca altyapı, üstyapı ve temizlik hizmetlerinden ibaret olmadığını dile getiren İncirli, her bölgenin kendine özgü kimliğinin, kültürünün, doğasının ve tarihi mirasının korunmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

İncirli, “Her bölgenin kendi kimliği, o mis gibi tüten kokusu, o gürül gürül gelen sesi, karakteri, tarihi mirası, kültürel mirası bizim için çok kıymetlidir ve biz onları gözümüz gibi koruruz” ifadelerini kullandı.

Bölgelerin özgün yapısını ortadan kaldıran değil, bu özellikleri koruyarak daha görünür hale getiren bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten İncirli, CTP’li belediyelerin kültür, sanat, spor ve çevre alanındaki çalışmalarını da takdir etti.

İncirli, Kıbrıs Türk halkının kimliği, kültürü, tarihi ve doğasıyla birlikte var olmasının önemine işaret ederek, yerel yönetimlerin bu değerleri gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

“7 ARALIK İTİBARIYLA MERKEZİ HÜKÜMET VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

Merkezi yönetim ile belediyeler arasındaki iş birliğinin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten İncirli, 6 Aralık sonrasında bu alanda yeni bir dönem başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

İncirli, “7 Aralık itibarıyla hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin iş birliklerinin başladığı gün olacak” diyerek, merkezi idarenin desteğiyle belediyelerin daha etkin, verimli ve güçlü hizmetler sunabileceğini ifade etti.

Bu iş birliğini belediyelerin kanatlarını dolduracak bir rüzgâra benzeten İncirli, yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesiyle daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenebileceklerini belirtti.

“Biz göreve geldiğimiz andan itibaren merkezi idareyle yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendireceğiz. Belediyelerimiz çok daha başarılı işler yapacaklar” diyen İncirli, belediyelerin yetki ve sorumluluklarının artırılacağı bir dönem hedeflediklerini kaydetti.

Merkezi yönetimin ekonomi, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, ulaşım, üretim, tarım ve turizm gibi birçok alanda çalışmalar yürüteceğini ifade eden İncirli, belediyelerle kurulacak güçlü iş birliğinin bu çalışmaların etkisini artıracağını savundu.

“ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ, YÜZDE YÜZ HAZIRIZ”

Ülkenin son beş yılda zor bir dönemden geçtiğini belirten İncirli, vatandaşların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için çalışacaklarını söyledi.

Göreve gelmeleri halinde karşılaşacakları ekonomik ve toplumsal zorlukların farkında olduklarını dile getiren İncirli, bu süreç için kadrolarıyla birlikte kapsamlı hazırlık yaptıklarını ifade etti.

İncirli, “Zor bir döneme doğru gidiyoruz elbette. Karşımıza çıkacak olan zorlukların farkındayız. Ama bütün bunlara sorumlulukla, cesaretle ve kadrolarımızla birlikte çok iyi çalışarak hazırlandık. Yüzde yüz hazır duruma geldik” dedi.

Ülke yönetiminde yalnızca parti kadrolarına dayanmayacaklarını vurgulayan İncirli, meslek örgütleri, sektör temsilcileri, sendikalar, akademisyenler ve uzmanlarla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

İncirli, ülkenin yetişmiş insan kaynağına güvendiklerini belirterek, her alanda atılacak adımları planladıklarını söyledi.

“KURACAĞIMIZ İKTİDAR HALKIN İKTİDARI OLACAK”

Toplumsal barış, uzlaşı ve dayanışmanın yeni dönemin temel unsurlarından biri olacağını ifade eden İncirli, toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

İncirli, “Bizim kuracağımız iktidar halkın iktidarı olacak. İnsanlarımızı birbirine bağlayacağız. Toplumsal barışı, toplumsal uzlaşıyı, toplumsal dayanışmayı en üst düzeyde tutacağız” dedi.

Bu ülkede yaşayan, çalışan, üreten ve çocuk büyüten herkesin yönetimde kendisine yer bulacağını dile getiren İncirli, hiçbir kesimin dışarıda bırakılmayacağını söyledi.

“Bu memleketi kendine yurt bilen, bu memlekette emek veren, bu memlekette üreten, bu memlekette çocuk büyüten her bir insanımız bu iktidarda kendine yer bulacak” ifadelerini kullanan İncirli, toplumsal dayanışmayla zorlukların aşılabileceğine inandığını belirtti.

“SADECE CTP TABANINA DEĞİL, BÜTÜN HALKA ULAŞIN”

Partililere ve yerel yönetim adaylarına da seslenen İncirli, yalnızca CTP seçmenleriyle değil, farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarla da iletişim kurulması gerektiğini vurguladı.

Parti politikalarının halka anlatılmasının yanı sıra vatandaşların görüşlerinin dinlenmesinin de önemli olduğunu belirten İncirli, siyasetin halkla birlikte yürütülen dinamik bir süreç olduğunu söyledi.

İncirli, “Sadece CTP tabanına değil, bütün halkımıza, hangi görüşten olursa olsun herkese gidin. Parti politikalarımızı onlara güzelce anlatın. Onların da düşüncelerini alın, dinleyin” çağrısında bulundu.

Siyasetten uzak duran vatandaşlara da ulaşılmasını isteyen İncirli, halkla kurulacak karşılıklı iletişimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANLARINA VE ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİ

Konuşmasında CTP’li belediye başkanları ve adaylarının yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bağımsız belediye başkan adaylarının da buluşmada yer aldığını belirten İncirli, belediye meclis üyesi adaylarının heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların, erkeklerin ve farklı yaş gruplarından adayların yerel yönetimlerde görev almaya istekli olduğunu söyleyen İncirli, başarılı dönemler yaşanacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda belediye başkanlarına, belediye başkan adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına teşekkür eden İncirli, dayanışma ve birlik mesajı verdi.

İncirli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Güvenle yürüyün. Kendinize güvenerek yürüyün. Birbirinizin elini tutarak yürüyün. Dayanışmayla yürüyün. Emekle, özgürlükle yürüyün. Birbirinize güç katarak yürüyün ve başaracaksınız, buna yürekten inanın. Yolumuz açık olsun.”

CTP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İncirli'nin konuşmasının ardından CTP'nin belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı:

-Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı adayı Salih Ruso

-Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı adayı Cemil Sarıçizmeli

-Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören

-Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu

-Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu

-Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp

-İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli

-Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy

-Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok

-Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi

-Mesarya Belediye Başkan adayı Ahmet Latif

-Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler

-Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya

-Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul

-Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay

CTP'nin bu seçim destekleyeceği bağımsız adaylar:

-Beyarmudu Belediye Başkan adayı Ahmet Zort

-Tatlısu Belediye Başkan adayı Orhan Bebek

-Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı