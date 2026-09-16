İncirli, konuyla ilgili açıklamasında, “Veriye dayalı karar üreten, dürüst, şeffaf, hesap veren ve kamu yararını esas alan bir yönetim düzenini mutlaka kuracağız.” ifadelerini kullandı.

- “Denizcilik alanında etkin, bağımsız ve çağdaş bir denetim yapısı oluşturacağız”

İncirli, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının acısının sürdüğünü belirterek, “Yaşananların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve sonuçlarının şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması, yalnızca bugün için değil, ülkemizin geleceği açısından da kritik öneme sahiptir.” dedi.

İncirli, büyük bir acıyla sonuçlanan olayın, denizcilik alanında yıllardır biriken sorunların bütün yönleriyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Geçen günlerde açıkladıkları Denizcilik Politikaları kapsamında mevcut yapının neden değişmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden İncirli, Limanlar Otoritesi ile Denizcilik Otoritesi’nin birbirinden ayrılması ve denizcilik alanında etkin, bağımsız ve çağdaş bir denetim yapısının oluşturulması hedefiyle gerekli yapısal değişiklikleri vakit kaybetmeden hayata geçireceklerini kaydetti.

-“Biz Ada 74’ü unutmadık”

Yakın geçmişteki Ada 74 dosyasını da unutmadıklarını ifade eden İncirli, 2023 yılında “KKTC’nin Akdeniz’deki yeni gururu” olarak tanıtılan Ada 74’ün, deniz ulaşımına yeni bir soluk getireceği belirtilerek törenlerle hizmete alındığını, ancak daha bir yıl geçmeden sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle satış sürecine girdiğini ve bugün sefer yapmadığını kaydetti.

Denizcilik alanında yatırım yapmanın önemli olduğunu belirten İncirli, ülkenin kısıtlı kaynakları yatırıma dönüşürken mali etki, verimlilik, kamu yararı ve toplumsal faydanın mutlaka gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

İncirli, Ada 74’ün hangi fizibiliteye dayanarak alındığı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, yatırım kararının hangi değerlendirme ve denetimlerden geçtiği ve yatırımın nasıl kısa sürede bu noktaya geldiğinin kamuoyunun cevap beklediği önemli sorular arasında bulunduğunu belirtti.

-“Hükümetin bütününün siyasi sorumluluğu vardır”

“Ada 74, yalnızca ‘başarısız bir yatırım’ denilerek geçiştirilebilecek bir mesele değildir.” ifadelerini kullanan İncirli, meselenin kamu adına nasıl karar alındığı, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, kararların hangi denetim mekanizmalarından geçtiği ve ortaya çıkan sonuç karşısında kimin siyasi ve idari sorumluluk üstlendiği olduğunu kaydederek, “Bu nedenle hükümetin bütününün siyasi sorumluluğu vardır.” dedi.