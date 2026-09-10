

Genel Kurul’da ilk sözü CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli aldı. İncirli, Filo Jet faciasının araştırılması amacıyla gerçekleştirilen olağanüstü toplantının gündemine farklı konuların da eklenmesine tepki göstererek, hiçbir başlığın yaşanan facianın önüne geçemeyeceğini söyledi.

CTP’nin 3 Eylül’de olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptığını hatırlatan İncirli, bu çağrının amacının yalnızca Filo Jet faciasının tüm yönleriyle ele alınması olduğunu belirtti. İncirli, toplantının facianın nedenleri, sorumlulukları ve benzer olayların yeniden yaşanmaması için alınması gereken önlemler çerçevesinde yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Meclis gündemine bakıldığında hükümetin farklı başlıkları da olağanüstü toplantının gündemine dahil ettiğini savunan İncirli, bunu “ciddi bir fırsatçılık” olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

İncirli, hükümete yönelik eleştirisinde, “Mesele sizin bu olağanüstü Genel Kurulu ve ülkenin bu acı gündemini istismar ederek bunu kendinize yontarak kendi ajandanızı da bu Genel Kurulun gündeminin içine iliştirmiş olmanızdır” ifadelerini kullandı.

Yaşananları, hayatını kaybedenlere ve yakınlarını kaybeden ailelere karşı saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirten İncirli, olağanüstü toplantının gündeminde yalnızca Filo Jet faciasıyla ilgili araştırma komitesinin kurulmasının bulunması gerektiğini söyledi.

“Hiçbir konu şu anda bundan daha önemli değildir”

Kamuoyunun, facianın araştırılmasına ilişkin önergeden önce hangi konuların görüşüleceğini göreceğini belirten İncirli, hükümetin gündem tercihinin büyük bir hata olduğunu savundu.

“Bize göre hiçbir konu şu anda bundan daha önemli değildir” diyen İncirli, kurulacak Meclis Araştırma Komitesi’nin göstermelik bir yapı olmaması gerektiğini vurguladı.

Komitenin vakit kaybetmeden çalışmaya başlaması gerektiğini ifade eden İncirli, Meclis tarafından yürütülecek araştırmanın devam eden cezai ve hukuki soruşturmaların yerine geçmeyeceğinin de altını çizdi.

İncirli, araştırma komitesinin özellikle facianın meydana gelmesinde rol oynayan idari ve kurumsal eksiklikleri, hataları ve ihmalleri ortaya çıkarması gerektiğini belirtti. Bunlardan doğan siyasi sorumlulukların da açık biçimde tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Bu komite hızlıca çalışacak, belgelerle ilerleyecek”

Geçmişte yaşanan alkollü mama olayı, silo faciası ve diğer olaylara da değinen İncirli, bu olaylarda ciddi yönetimsel zafiyetler bulunduğunu savundu. İncirli, söz konusu zafiyetlerin doğurduğu siyasi sorumlulukların ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Araştırma komitesinin çalışma yöntemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İncirli, “Bu komite hızlıca çalışacak, belgelerle ilerleyecek ve bu hesap bu şekilde görülecek” dedi.

İncirli, Filo Jet faciasının araştırılması için yapılan olağanüstü toplantıya başka gündem maddelerinin dahil edilmesine karşı olduklarını yineleyerek, konunun başka başlıklarla “sulandırılmasına ve seyreltilmesine” izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Facia kapsamında araştırılması gereken ihmallerin mevcut iktidar döneminde gerçekleştiğini savunan İncirli, bu nedenle kurulacak Meclis Araştırma Komitesi’nin başkanlığının CTP’de olması gerektiğini de ifade etti.