Yapacakları yapısal değişikliklerle CTP’nin yalnızca geçmişin hesabını sormakla kalmayacağını vurgulayan İncirli, gelecekteki yolsuzlukların da önüne geçecek bir sistem kuracaklarını söyledi.

"Görüntülerdeki iddialar son derece ciddi"

Bir internet gazetesinde yayımlanan görüntülere de değinen İncirli, söz konusu kayıtların kamu ihaleleri ile istihdamın nasıl yönetildiğine dair çok ciddi iddiaları gündeme taşıdığını ifade etti.

İncirli, görüntülerde, okullardaki temizlik ve hademe ihalelerine giren bir şirket sahibinin, işe girmek isteyen yurttaşların önünde alımların Başbakan Ünal Üstel’in onayına ve oy verme şartına bağlı olduğunu söylediğini aktardı.

İncirli, ayrıca aynı şirketten daha önce 10 kişinin devlete işe alındığının belirtildiğine dikkat çekti.

Son günlerde sahte diploma dosyasıyla bağlantılı vatandaşlık işlemlerinin de kamuoyuna yansıdığını hatırlatan İncirli, pek çok örneği bulunan bu olayların "münferit" denilerek geçiştirilemeyeceğini kaydetti.

-“Hesap sormak intikam değil, hukuk devletini hâkim kılmaktır”

CTP’nin kamu kaynaklarının siyasi çıkar için kullanılmasına, liyakatin yerini torpilin almasına ve yurttaşın kamu hizmetine erişiminin partizanlığa bağlanmasına karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurgulayan İncirli, şöyle devam etti:

“Siyasi irademiz nettir. Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracağız. Hesap sorarak kurumların önünü açacağız. Hesap sormak bir intikam değil, hukuk devletini yeniden hâkim kılmaktır. Bu iradeyi 6 Aralık’ta sandık ortaya koyacak. Biz de halktan alacağımız yetkiyle sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu düzen böyle devam etmeyecek.”